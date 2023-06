Mercato – Un champion du monde vers la Juventus?

Alors que Leandro Paredes va retourner au PSG, la Juventus pourrait s'offrir un autre champion du monde. Explications.

Outre la pénalité de 10 points reçues en raison de fraudes fiscales, la Juventus a connu un exercice 2022-2023 contrasté et mitigé, comme cela commence à être le cas depuis plusieurs années. Même sans sa sanction, la Vieille Dame n'aurait pointé qu'à une décevante quatrième place, derrière la Lazio et très loin du leader napolitain. Malgré la bonne saison de Filip Kostic sur le côté gauche turinois, les Bianconeri pourraient s'offrir un champion du monde pour évoluer sur le flanc. Il pourrait y assurer la présence d'un médaillé d'or malgré les départ de Leandro Paredes, qui rentrera à Paris, et Ángel Di María, qui ne devrait pas être prolongé.

Un champion du monde vers la Juventus?

C'est une information étonnante qui nous vient de Turin. Malgré une très bonne saison de Filip Kostic sur le côté gauche, la Juventus serait à la recherche de joueurs de flancs pour se renforcer activement. Il s'agirait d'alimenter le côté droit avec davantage de qualités mais aussi de remplacer le possible départ de Samuel Iling, jeune ailier anglais de 19 ans. La Vieille Dame attend donc avant de se positionner mais scrute le marché et les possibilités qui lui sont offertes.

Et justement, une proposition leur a été faite. Présent au FC Séville depuis 2020, Marcos Acuña aurait désormais des envies d'ailleurs après la victoire en Europa League qu'il considère comme une sorte d'aboutissement de parcours en Andalousie. Le latéral gauche, particulièrement à l'aise dans le rôle de piston, a été proposé à la Juventus par son agent. À 31 ans, le champion du monde apporterait sa grande expérience à un groupe qui manque de régularité. Mais, pour l'instant, aucune offre n'a été déposée, les Bianconeri attendent de voir l'évolution de leur mercato sortant.