Mercato - Tuchel : "Weigl ? Un joueur intéressant pour le PSG"

Dans la presse allemande, le coach du PSG s'est confié sur le positionnement de Kylian Mbappé, Neymar et sur le mercato.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a passé la journée de mardi à Roland-Garros, s'offrant un passage remarqué sur le plateau d'Eurosport en compagnie de Boris Becker, ancien grand joueur de tennis.

L'ancien boss du a forcément été sondé sur le PSG et les dossiers chauds du mercato et sur sa récente prolongation de bail : "Ma prolongation (de contrat, jusqu'en 2021) était claire depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi l'officialisation a autant tardé. En tout cas, avec deux ans de contrat qui me restent, je suis très heureux. Le challenge qui nous attend est excitant.», a estimé Tuchel, ajoutant qu'il prenait "beaucoup de plaisir" à Paris.

L'échange a ensuité glissé sur les dernières semaines difficiles de compétiton vécues par le PSG et son coach : «Après avoir tant dominé le Championnat et maîtrisé notre sujet jusqu'à début mars, nous restons finalement sur une impression d'inachevé. L'élimination contre en C1 nous a réellement déstabilisés.»

"Kylian a une confiance inébranlable en lui. Je n'ai jamais vu cela"

Le tacticien allemand a longuement été convié à évoquer Neymar et Kylian Mbappé, ses deux superstars : «Ney a une confiance incroyable en lui. Il a beaucoup de coeur et de générosité. S'il ne se sent pas aimé, il ne sera pas en mesure d'exploiter pleinement son potentiel. Il prend parfois les choses trop à coeur. Très vite, j'ai senti qu'il avait besoin d'une relation forte avec son coach pour pouvoir donner le meilleur de lui-même.»

Tuchel a ensuite louangé Kylian Mbappé, concentré selon lui sur le PSG : «Kylian a une confiance inébranlable en lui. Je n'ai jamais vu cela. Cela pourrait être pris pour de l'arrogance, mais chez lui, c'est de la totale confiance, ce qui est normal quand on sait qu'il veut devenir le meilleur joueur du monde.»

«C'est un joueur focalisé sur son métier. Il compte tous ses buts à l'entraînement. Avec une telle attitude, c'est là qu'on voit que c'est un numéro neuf. À vingt ans, il est déjà responsable et indépendant. C'est vraiment un bon mec.», a poursuivi le coach allemand.

Tuchel a aussi été questionné sur le jeune milieu allemand de Dortmund de 23 ans Julian Weigl. Est-il intéressant pour le PSG ? «Bien sûr, Julian est toujours un joueur intéressant". Voilà qui va raviver quelques rumeurs...