Mercato - Trois espoirs algériens bientôt en Ligue 1

Hichem Boudaoui, Haithem Loucif (Paradou) et Aïssa Boudechicha (Sétif) devraient prochainement rejoindre respectivement Nice, Angers et les Girondins.

Les bonnes performances de Ramy Bensebaini et Youcef Atal ont convaincu les recruteurs de de se tourner encore plus vers le championnat algérien pour recruter des profils intéressants.

Avant la fin du mercato, trois espoirs algériens devraient ainsi rejoindre des clubs français. D'après Nice-Matin, le transfert d'Hichem Boudaoui, joueur de Paradou et vainqueur de la CAN 2019, ne serait plus qu'une question d'heures à l'OGCN. L'opération est estimée à quatre millions d'euros.

De son côté, Angers devrait accueillir d'après France Football Haithem Loucif, qui évolue également à Paradou. Le latéral droit de 23 ans compte deux sélections avec les Fennecs mais n'a pas participé à l'épopée en Égypte sous les ordres de Djamel Belmadi.

Enfin, après plusieurs semaines de négociations avec l'Ambassade de , Aïssa Boudechicha a fini par obtenir son visa pour partir en France et s'engager avec les Girondins. Le latéral gauche de Sétif devrait dans un premier temps évoluer avec la réserve bordelaise.