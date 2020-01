Mercato - Trincão (Braga) rejoindra Barcelone cet été

Les deux clubs se sont mis d'accord pour le transfert du jeune ailier portugais de 21 ans, qui rejoindra donc la Catalogne la saison prochaine.

Les Blaugrana ont annoncé ce vendredi l'arrivée du jeune et prometteur ailier portugais Trincão , qui évolue actuellement du côté du Sporting Braga. Les deux clubs sont parvenus à un accord et le joueur rejoindra la Catalogne l'été prochain contre un montant de 31 millions d'euros et pour signer un contrat portant sur cinq saisons, soit jusqu'en juin 2025.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

Trincão est international U21 avec le et a été champion d'Europe U19 en 2018. Signe des espoirs placés en lui, sa clause libératoire à Barcelone s'élèvera à 500 millions d'euros.

En première division portugaise, il a joué 11 matchs, marqué deux buts et donné deux passes décisives cette saison, plus quatre rencontres, un but et une passe en Europa League.

"Le jeune attaquant portugais peut jouer n'importe où devant, bien qu'il évolue généralement sur l'aile, des deux côtés malgré le fait d'être gaucher, a notamment écrit le Barça dans un communiqué. Trincão est rapide et techniquement doué d'une vision qui en fait également un grand créateur de buts. Le nouveau joueur du Barça a également la capacité d'affronter les défenseurs grâce à ses talents de dribbleur."