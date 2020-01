Mercato - Lucas Tousart d’accord avec le Hertha Berlin ?

D’après Bild, le Hertha se serait mis d’accord avec Tousart, mais L’Équipe a visiblement d’autres informations.

"Le veut cette star française". Kylian Mbappé ? Antoine Griezmann ? Karim Benzema ? Non, nos confrères de Bild parlent bel et bien de Lucas Tousart (22 ans), milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais dont le nom n’a cessé de circuler en depuis le début du mercato hivernal, lequel a ouvert ses portes le 1er janvier.

Depuis l’abandon de la piste Granit Xhaka, qui devrait rester à , l’international Espoirs fait effectivement office de priorité pour les Allemands et leur directeur sportif, Michael Preetz. À tel point que Bild annonce ce vendredi un accord entre les pensionnaires de et celui que nos confrères présentent comme un joueur "techniquement sophistiqué".

L’Équipe contredit Bild

Soit une réponse parfaite à l’information de L’Équipe, qui annonçait dans la matinée une première offre du Hertha, à hauteur de 20 M€, avec une proposition salariale "très intéressante" pour Tousart. Problème, d’après nos compatriotes et leur spécialiste de la région, Bilel Ghazi, il n’y a "absolument aucun accord entre le club et le joueur"… Qui croire ?

Et pourquoi pas Rudi Garcia ? À défaut d’être tranchant, le technicien français a au moins fait preuve de franchise : "Sportivement, on en a besoin. Après, il faut poser la question à Juninho et au président. Ils auront une réponse plus fine et pertinente que la mienne, a-t-il d’abord expliqué avant d’instiller une part de suspense. Il y a de fortes chances voire toutes les chances pour qu'il soit avec nous dans nos objectifs de jouer les quatre compétitions jusqu'à la fin de la saison."