Mercato - Tous les feux sont au vert pour Aaron Ramsey (Arsenal) à la Juventus

Le milieu de terrain gallois rejoindra bien la Vieille Dame à la fin de la saison en tant que joueur libre. Il s'engagera

Après Pogba, Pirlo, Khedira ou encore plus récemment Emre Can, la Juventus s'apprête de nouveau à recruter un joueur de poids sans verse une indemnité de transfert. En négociations depuis plusieurs semaines avec la Vieille Dame, Aaron Ramsey a donné son accord à la Vieille Dame pour s'engager à la fin de la saison.

AInsi, selon The Guardian, le milieu de terrain gallois arrivera libre en provenance d'Arsenal. Il signera un contrat de cinq ans avec l'actuel leader de la Serie A et touchera un salaire net de huit millions d'euros, soit le deuxième meilleur salaire du club derrière un certain Cristiano Ronaldo.

Également approché par le Paris Saint-Germain et Manchester United, Aaron Ramsey a fait le choix de rejoindre la Juventus qui cherchait à se renforcer dans l'entrejeu, un secteur où de nombreux joueurs sont blessés de manière régulière.