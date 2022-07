Mercato : Totti se livre sur la possible arrivée de Ronaldo à la Roma

Sur le départ de Manchester United, le Portugais pourrait décider de rejoindre son ancien entraîneur José Mourinho en Serie A.

Cristiano Ronaldo cherche à quitter Manchester United après seulement une saison à Old Trafford. La légende de la Roma Francesco Totti a réagi aux rumeurs selon lesquelles la superstar portugaise pourrait rejoindre la capitale italienne.

Totti ne croit pas en la venue de Ronaldo à Rome

GOAL a pu confirmer que le quintuple Ballon d'Or est prêt à rompre les liens avec les Red Devils car il ne les considère pas capables de se battre pour des trophées lors de la campagne 2022-23.

Une ruée vers sa signature pourrait maintenant être déclenchée, certains rapports suggérant que l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus pourrait retrouver son compatriote José Mourinho au Stadio Olimpico.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 24 buts pour United la saison dernière, mais il a terminé la saison avec les mains vides et cherche désormais à remporter de nouveaux trophées au crépuscule de sa remarquable carrière.

La Roma, qui a décroché le premier titre de la Ligue Europa Conférence en 2021-22, pourrait lui offrir ces opportunités, mais Totti doute qu'un accord soit conclu en raison des contraintes financières des Giallorossi.

L'ancien meneur de jeu légendaire a déclaré à Sky Sport Italia au sujet des spéculations qui ont fait le buzz à Rome : "Pour être honnête, je n'ai jamais cru à la venue de Ronaldo à la Roma, car je connais la réalité de la situation actuelle."

La Roma aurait-elle pu signer Paulo Dybala ?

Tout en doutant qu'un accord pour Ronaldo soit réaliste, Totti pense qu'un autre attaquant vedette aurait pu être attiré dans les rangs de Mourinho cet été.

Paulo Dybala, en fin de contrat à la Juventus, est devenu un agent libre et l'international argentin est désormais sur le marché.

On s'attend à ce qu'il reste en Italie alors que l'Inter cherche à trouver un accord, mais Totti pense que la Roma aurait dû faire plus pour faire partie de cette course.

Il a ajouté à propos du Sud-Américain qui a enregistré plus de 100 buts en Serie A à travers des périodes avec Palerme et la Juve : "Dybala était possible, très possible.

"Mais d'autres choses sont arrivées et l'idée a disparu. Il ira ailleurs, honnêtement je ne sais pas où, mais j'avais espéré qu'il pourrait venir à la Roma. Il y avait une possibilité certaine, il y a eu une discussion, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit."