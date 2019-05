Mercato - Tottenham : Eriksen d'accord avec le Real Madrid ?

Le milieu offensif danois de Tottenham se serait mis d'accord avec le Real, qu'il pourrait rejoindre lors du mercato estival.

La rumeur d'un transfert de Christian Eriksen de vers le a pris de la consistance, alors que le quotidien espagnol AS croit savoir que le milieu offensif danois a trouvé un accord oral avec les Merengue. Il ne resterait alors plus qu'à convaincre Tottenham de laisser partir l'un de ses meilleurs joueurs, qui arrive toutefois en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine et pourrait alors partir libre. Les Spurs réclameraient 150 millions d'euros pour le laisser partir, une somme que le Real devrait chercher à négocier.

Très en vue cette saison avec Tottenham - malgré un match moyen contre l' en demi-finale aller de - Christian Eriksen est convoité par Zinédine Zidane. L'entraîneur madrilène, de retour sur le banc le mois dernier s'est vu octroyer un budget de 500 millions d'euros pour rebâtir un effectif compétitif en vue de la saison prochaine. Le Danois ne serait ainsi pas la seule arrivée à Madrid.

Formé à l'Ajax et arrivé à Tottenham à l'été 2013, Eriksen réalise sa meilleure saison à Londres à l'âge de 27 ans. Il a inscrit 9 buts et surtout délivré 17 passes décisives depuis le mois d'août en 47 rencontres toutes compétitions confondues, devenant un élément majeur du jeu mis en place par Mauricio Pochettino. Avec les absences sur blessure de Dele Alli et Harry Kane, il a pris ses responsabilités pour permettre à son équipe d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions et d'être en position de terminer sur le podium de .

Son entraîneur, Mauricio Pochettino, confiait d'ailleurs récemment qu'il aimerait le voir rester au club, malgré sa situation contractuelle difficile. "J'espère et je souhaite que Christian puisse être avec nous à l'avenir", déclarait l'Argentin après la victoire contre Brighton (1-0). Une victoire acquise en toute fin de rencontre grâce à une réalisation tardive de... Christian Eriksen. Avant de savoir si le Danois s'en ira pour l' la saison prochaine, ses coéquipiers compteront sur lui pour tenter de renverser la situation mercredi prochain, sur la pelouse de l'Ajax pour s'offrir la première finale de Ligue des champions de l'histoire de Tottenham.