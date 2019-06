Mercato - Tottenham : Danny Rose met le doute sur son futur

Le latéral gauche des Spurs a révélé qu'il pourrait quitter le club londonien cet été. Il a ouvert la porte à un départ.

Finaliste de la , a une belle base de travail. Mais pour faire aussi bien la saison prochaine et enfin remporter des trophées, les Spurs vont faire en sorte de garder leurs meilleurs joueurs. Ce ne sera pas chose aisée. D'autant plus que certains pourraient être tentés de partir. Après avoir acquis la troisième place de la Ligue des Nations avec l' , Danny Rose a ouvert la porte à un départ de Tottenham cet été, si jamais ses dirigeants veulent s'en séparer.

"Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve maintenant. Je suis impatient de faire une pause. Si je suis de retour à Tottenham la saison prochaine, génial, si je ne suis pas génial aussi. Je vais devoir attendre et voir. Cela ne concerne pas le fait de jouer régulièrement au football avec la première équipe. Je connais mon âge et le fonctionnement du club ", a confessé Danny Rose après le match de l'Angleterre, des propos relayés par Sky Sports.

"J'aimerais revivre une finale de C1"

"Si vous atteignez un certain âge, ils chercheront peut-être à vous envoyer. Ce n’est un secret pour personne que mon nom a été mentionné à quelques reprises dans les médias pour un transfert. Je ne ferai que rester assis au cours des prochaines semaines et je ne ferai que voir ce qui se passe. Je suis prêt à faire face à tous les événements ", a ajouté l'international anglais de 28 ans.



Le latéral anglais a fait le bilan de sa saison : "La saison dernière, je n'ai pas joué autant que je le voulais. Cette saison, j'ai pas mal joué, c'est vraiment bon. Dans l’ensemble, je suis fier de ce que j’ai fait individuellement et de ce que le club a accompli. Je suis déçu. Il ya eu quelques difficultés - pas de dédicaces, jouer à Wembley et je pense que le club et les joueurs ont montré beaucoup de caractère. Nous sommes dans une bonne position pour la saison prochaine à présent et nous sommes impatients de jouer car la finale à Madrid a été une expérience incroyable, une expérience que j'aimerais beaucoup vivre à nouveau".



Danny Rose n'a pas encore digéré la défaite en finale de C1 : "Évidemment, ça fait mal. On se souvient de la défaite chaque jour, donc c'est décevant, mais dans l'ensemble, la saison a été très bonne pour le club. Nous jouons au football en Ligue des champions la saison prochaine et le week-end dernier cela nous a échappé. Maintenant que la saison est enfin terminée, nous pouvons réfléchir à cela et, espérons-le, continuer l'année prochaine et remporter ce trophée" .