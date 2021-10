Mercato : Tottenham a identifié le remplaçant de Lloris

Les responsables de Tottenham savent déjà sur quel gardien miser en cas de départ de Hugo Lloris à la fin de la saison.

Hugo Lloris vit-il sa dernière saison du côté de Tottenham. Selon la presse anglaise, ce scénario est plus que probable et les décideurs des Spurs commencent à s'y préparer dès maintenant.

D'après ce que révèle le quotidien The Independent, l'international argentin Emiliano Martinez est désigné comme le remplaçant idéal du portier français et on commence déjà à travailler sur sa venue.

L'article continue ci-dessous

Paratici prêt à tourner la page Lloris

Lloris sera en fin de contrat au terme de la saison en cours. En temps normal, c’est le moment pour entamer les discussions en vue d’une prolongation mais il semblerait qu’il n’y a guère d’avancées dans ce domaine. C’est pourquoi les chances de le voir quitter la capitale anglaise sont assez importantes. En directeur de football avisé, Fabio Paratici lui cherche donc un successeur et c’est ainsi qu’il a jeté son dévolu sur l’international argentin.

L'ancien gardien d'Arsenal en est à sa deuxième saison à Villa Park et il fait partie aujourd’hui des tous meilleurs à son poste dans le championnat anglais. Il fait d’ailleurs partie des portiers nommés pour le trophée Yashine cette saison.

Lloris évolue à Tottenham depuis 2012. Après des débuts compliqués, où il a dû partager son poste avec Brad Friedel, le champion du monde a gagné sa place et est devenu un taulier depuis plusieurs saisons. Il en porte d’ailleurs le brassard de capitaine. En aout dernier, il est aussi entré dans l’histoire du club en devenant le premier joueur des Spurs à atteindre les 300 matches joués en Premier League.