Mercato - Thorgan Hazard vers le Borussia Dortmund ?

L'ailier du Borussia M'Gladbach pourrait s'engager avec l'équipe entraînée par Lucien Favre la saison prochaine.

L'ailier belge du Borussia M'Gladbach, Thorgan Hazard, pourrait s'engager avec le cet été selon Kicker. Un transfert estimé à environ 40 millions selon le bi-hebdomadaire allemand - ce qui constituerait un record pour le club de la Ruhr.

Passé par en même temps que son frère Eden, l'international belge de 26 ans évolue en depuis quatre saisons. Il était déjà courtisé par le club entraîné par Lucien Favre l'hiver dernier, afin de compenser le départ de Christian Pulisic vers Chelsea.

Si rien n'a été officialisé par les deux clubs, le directeur sportif du Borussia M'gladbach, Max Eberm, a laissé entendre que le joueur avait de fortes chances de quitter l'équipe cet été. "Nous avons signalé à Thorgan il y a quelque temps que nous voulions renouveler son contrat, mais il ne nous a pas donné de signe en ce sens. Six semaines avant la fin de la saison, c'est un signal clair et nous supposons qu'il veut quitter le Borussia après cinq ans passés ici et aller de l'avant", a-t-il déclaré sur le site internet du club.

L'article continue ci-dessous

Capabale de jouer aussi bien sur l'aile qu'en meneur de jeu, Thorgan Hazard s'est imposé comme un élément majeur du secteur offensif de M'Gladbach. En 27 matches de cette saison, il a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives.

Formé à Lens, le petit frère d'Eden Hazard a rejoint Chelsea à l'été 2012 en même temps que lui, avant d'être prêté deux saisons en , à Zulte Waregem. Il avait ensuite rejoint le Borussia M'gladbach en 2014, d'abord sous la forme d'un prêt, puis définitivement en 2015, ne portant jamais le maillot de l'équipe première des Blues.

Le Borussia M'gladbach occupe actuellement la 5e place de , à quatre points de l'Eintract Francfort et de la 4e place synonyme de qualification pour la prochaine . Le Borussia Dortmund, sèchement battu sur la pelouse du ce samedi (0-5), compte un point de retard sur les Bavarois et peut encore rêver de titre. Les deux clubs s'affronteront lors de la 34e et dernière journée de championnat, le 18 mai prochain, à Mönchengladbach.