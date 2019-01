Mercato - Thorgan Hazard ne bougera pas malgré les offres

Ce janvier, le nom de Thorgan Hazard a été associé à plusieurs clubs anglais et allemands. Qu'en pense l'intéressé ?

Alors que les bruits concernant un éventuel transfert se multiplient avec le Borussia Dortmund souvent cité comme point de chute potentiel, Thorgan Hazard ne pense pas quitter Mönchengladbach maintenant.

"Ma tête est ici, au Borussia, et je suis entièrement concentré sur mon travail. Je n'envisage pas un transfert pour l'instant", a déclaré le Diable Rouge sur le site du club allemand.

"Max Ebert (le directeur sportif, ndlr) et moi-même avons parlé avant la trêve hivernale et j'ai confirmé que la seule chose importante pour moi pour l'instant, c'est de pouvoir aider notre équipe à réussir. Max sait que ma tête est ici, au Borussia, et je suis entièrement concentré sur mon travail. Je n'envisage pas un transfert pour l'instant. Je ne peux pas dire ce qu'il se passera après la fin de la saison. Je pourrais prolonger mon contrat car je suis très heureux ici et ma famille s'est également installée. Max et moi parlerons au moment opportun.", a ajouté le frère d'Eden.

Certainement de quoi faire taire certaines rumeurs insistantes.