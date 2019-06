Mercato - Thiago Silva : "Le PSG ? Je veux que Neymar soit heureux"

Thiago Silva a été sondé sur les velléités de Neymar de quitter, ou non, le PSG cet été.

Neymar s'éloigne de plus en plus du PSG à mesure que les jours passent à en croire les rumeurs relayées par les médias français et espagnols. Même les dirigeants du Barça ont annoncé que e joueur voulait revenir en Catalogne.

"Je veux aussi qu'il soit heureux"

Mais qu'en pense le joueur ? Selon son capitane et coéquipier à Paris Thiago Silva, l'ancien joueur de Santos serait plus heureux en quittant la capitale française. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre Thiago Silva depuis la Copa America qu'il dispute actuellement avec la sélection brésilienne.

"Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler de ces choses-là, nous sommes en pleine Copa America. (…) Bien évidemment, j’aimerais que Ney reste à Paris. Mais, d’un autre côté, je veux aussi qu’il soit heureux", a ainsi fait savoir le capitaine du PSG dans des propos relayés par le journal espagnol Sport.

Silva a ensuite été questionné sur Leo Messi, prochain adversaire du en demi-final de Copa America avec l' . Un joueur auquel l'ancien sociétaire de l' voue une immense admiration et qu'iul craint énormément :

"C'est le plus grand joueur de l'histoire. C'est un privilège de l'affronter. Mais maintenant, c'est Brésil-Argentine, on pourra l'admirer plus tard, dans d'autres matches (...) À chaque fois que je l'ai affronté, que ce soit en sélection ou en club pendant la , c'était toujours très difficile de l'arrêter. On a beau étudier son jeu, il est toujours capable de faire la différence", a confié le défenseur parisien devant les journaistes sud-amércains ce dimanche.