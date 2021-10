Mercato : Tchouaméni a la cote en Angleterre

Un nouveau club de Premier League vient de s’ajouter à la liste des clubs intéressés par les services d’Aurélien Tchouaméni.

Aurélien Tchouaméni a la cote au plus haut. Suite à son bon début de saison sur le plan personnel avec l’AS Monaco et aussi des premiers pas encourageants avec l’équipe de France, le prometteur milieu défensif suscite les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Et en particulier ceux d’Angleterre.

Monaco aura du mal à le retenir

D’après ce que révèle le site britannique ESPN, Liverpool s’est joint à la liste des écuries intéressés par le stratège monégasque. Les Reds apprécient le profil de cet élément et sont prêts à tenter leur chance à l’issue de la saison.

Ils devront cependant faire face à une concurrence ardue puisque Manchester City, Chelsea et la Juventus sont tous intéressés par le natif de Rouen. Il se murmure même que le Real Madrid aurait un œil sur le néo-tricolore.

Âgé de 21 ans, Tchouaméni a un contrat avec Monaco qui court jusqu’en 2024. Le club princier avait payé 18M€ pour ses services, afin de l’arracher à Bordeaux. Aujourd’hui, ce talent vaut au moins 30M€ d’après Transfermarkt. Une somme qui, cela dit, ne devrait pas refroidir les ardeurs de ses prétendants.