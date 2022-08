Mercato, Spallletti : "Osimhen ? Naples ne peut pas dire non à 100 millions d'euros ou un échange avec Ronaldo"

L'entraîneur italien estime que les Partenopei pourraient vendre l'ancien attaquant du LOSC en cas d'offre très intéressante.

Et si Cristiano Ronaldo avait disputé son dernier match avec Manchester United contre Southampton ce week-end ? Ce n'est pas impossible, mais si un départ du Portugais semble toujours d'actualité, l'absence de porte de sortie viable semble l'être aussi. La dernière piste évoquée, outre un retour au Sporting, a été un transfert à Naples du quintuple Ballon d'Or.

Spalletti confesse que le club pense à cet échange

Néanmoins, pour que cela arrive, il faudrait que Manchester United formule une énorme offre pour Victor Osimhen et tente d'inclure le Portugais pour faire baisser un peu l'indemnité de transfert et convaincre le club italien de céder l'international nigérian. Un scénario difficile à mettre en place d'autant plus qu'Aurélio De Laurentiis est connu pour être très dur en affaire.

Ronaldo au Sporting, le coach portugais s’y oppose

Toutefois, le manager de Naples, Luciano Spalletti, a admis qu'il serait difficile pour le club de "dire non" s'il recevait une offre de 100 millions d'euros pour les services de l'attaquant Victor Osimhen. L'international nigérian de 23 ans est toujours une cible de transfert pour de nombreux clubs européens cet été et les derniers rapports ont indiqué que Manchester United envisage d'échanger le Super Eagle avec Cristiano Ronaldo.

"Difficile de dire non à 100 millions d'euros"

Après le match nul 0-0 contre la Fiorentina au Stadio Franchi dimanche, Spalletti a été interrogé sur la situation d'Osimhen et les liens avec Ronaldo et il n'a pas pu nier la possibilité d'un échange. "Je n'ai pas le temps de penser à ces choses, nous avons un match tous les quelques jours. Est-ce que le club y pense ? Le club pense à toute situation qui intéresse nos joueurs", a déclaré Spalletti à DAZN, cité par Football Italia.

L’agent d’Osimhen dément un échange impliquant Cristiano Ronaldo

"Je dis que si un club vous offre 100 millions d'euros, il n'est pas facile de dire non. Depuis que je suis arrivé ici, tous les joueurs ont été sur le marché pour le bon prix", a ajouté l'Italien. Jusqu'à présent dans cette saison, Osimhen a disputé trois matches, a marqué deux buts et enregistré une passe décisive. Il a inscrit son premier but de la saison en championnat contre l'Hellas Vérone lors d'une victoire 5-2 le 15 août.

La saison dernière, Victor Osimhen a fait 27 apparitions en Serie A pour Naples, ralenti par une blessure au niveau du visage, a marqué 14 buts et délivré deux passes décisives. Naples a déjà perdu un certain nombre de joueurs clés cet été, notamment Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, David Ospina et Andrea Petagna.