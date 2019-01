Mercato - Spalletti "Perisic ? N'importe quel club voudrait un tel joueur"

Le coach de l'Inter Milan a évoqué plusieurs rumeurs autour des transferts en conférence de presse.

L'entraîneur des Nerazzurri, Luciano Spalletti, a abordé de nombreux sujets, notamment les transferts, lors de la conférence de presse d'avant-match face au Torino.

"Jouer pendant la fenêtre de transfert ne m'a jamais apporté rien de bon. Il se passe toujours beaucoup de choses et les joueurs peuvent être moins concentrés sur les matches".



L’entraîneur a été interrogé sur Perisic et la situation des arrières latéraux sur le marché des transferts: "Perisic est un très bon joueur. Bien sûr, il y a des rumeurs à son sujet pendant la période de transferts. Si un joueur est bon, il est évident que chaque club le voudra. Bien sûr, les chiffres doivent être suffisants pour que les choses aillent bien. Il connaît son travail et sait également que nous nous attendons à ce qu'il continue à travailler comme il l'a fait jusqu'à présent. Cedric Soares? Cet accord a été finalisé en raison de la situation de Vrsaljko qui évalue ses options avec nous et l'Atletico Madrid. Nous allons essayer de faire ce qui est le mieux pour lui ".



Enfin, Spalletti a commenté la signature presque achevée d'un autre joueur de l'Atlético Madrid, Diego Godin, cet été: "L'avons-nous déjà signé? La fenêtre de transfert d'hiver n'est pas terminée et vous me demandez encore de commenter la fenêtre d'été. J'ai des joueurs dans mon équipe qui ont lu ce que j'ai dit lors des conférences de presse. Je dois travailler avec les joueurs que j'ai actuellement, et ce n'est pas juste pour eux de discuter de Godin maintenant "