Mercato : son transfert à l'OM, la Coupe du monde avec la France... les confessions de Jonathan Clauss

Le néo-défenseur de l'OM est revenu sur les coulisses de son transfert chez les Phocéens et ne pense pas, encore, à la Coupe du monde.

Jonathan Clauss vit une année 2022 de rêve. Convoqué pour la première fois en équipe de France en mars, le défenseur droit continue son ascension après avoir signé à l'OM cet été où il découvrira la Ligue des champions dans quelques semaines. Dans un entretien accordé à La Provence, Jonathan Clauss a expliqué sa décision de quitter Lens pour Marseille, révélant les coulisses de son transfert estival.

"Il y a une différence entre Lens et l'OM"

"Je me suis un peu détaché du mercato, je n’ai pas eu beaucoup de vacances et je ne voulais pas trop me plonger là-dedans. Quand mon agent m’a appelé pour me dire "rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue", j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. C’est normal", a confessé l'international français.

"Je pense qu’entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RC Lens est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. Je voulais me fixer un autre challenge.Il y a eu beaucoup de discussions parce qu’on avait envie de trouver un accord, que ce soit à Lens, à Marseille, ou de mon côté. On a fait en sorte que… Tout s’est très bien passé, mais je ne vais pas forcément dévoiler tous les détails", a ajouté le nouveau défenseur droit de l'Olympique de Marseille.

"Je ne suis pas focalisé sur la Coupe du monde pour l'instant"

Ce changement de club pourrait aider Jonathan Clauss à fortifier sa place chez les Bleus, pour autant, il n'est pas préoccupé pour le moment par son avenir en équipe de France et par la Coupe du monde :"Est-ce que je pense à la Coupe du monde ? A l’instant T, là non. Pas pour l’instant. Si j’étais resté dans mon confort à Lens, j’y aurais peut-être pensé un peu plus. Aujourd’hui, je suis focalisé sur autre chose. Il y a l’adaptation, le changement de club, de vie. Tout cela prend encore un peu trop de place. Je fais étape par étape. Je vais essayer de m’installer le plus vite possible, de trouver mon cocon, d’être bien avec ma copine, de retrouver cette stabilité un peu chamboulée depuis deux, trois semaines. Ce sont les aléas du mercato, mais après on verra", a expliqué l'ancien du RC Lens.

Jonathan Clauss veut vite s'imposer à l'OM et montrer qu'il est à la hauteur d'un tel club : "Partout où j’ai été, je voulais que les gens comprennent que je ne suis pas là pour faire de la figuration. J’ai envie d’être bon, de performer tout le temps, peu importe où, quand et comment. Pour certains, cela passe par des stats, des passes décisives, des buts ça viendra si ça doit venir".

"Pour l’instant, je m’adapte à un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau club. Je donne tout, je m’arrache, je mets tout de côté, je me donne à 200%, voire 300% s’il le faut et ce que doit venir viendra. Je ferai le maximum pour être le plus performant possible. Mais après, il n’y a pas que moi qui décide", a conclu la recrue phocéenne.