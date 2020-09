Mercato - Solskjaer se satisfait de l'unique arrivée de Van de Beek

Alors que les gros clubs anglais se montrent très actifs sur le marché des transferts, les Red Devils sont plus calmes. Rien d'inquiétant pour autant.

Ole Gunnar Solskjaer a riposté aux suggestions selon lesquelles il pourrait être frustré par le mercato réalisé par cet été, affirmant que c'était irrespectueux envers Donny van de Beek, recruté à l' Amsterdam. Le milieu de terrain est le seul ajout du club cet été, malgré des efforts pour attirer Jadon Sancho.

"Nous travaillons dur pour avoir une équipe compétitive"

Solskjaer espérait ajouter deux ou trois nouveaux visages à son équipe avant la date limite du 5 octobre, et avec , et qui renforcent considérablement leurs équipes, il y a un risque que United, beaucoup plus discret, soit laissé pour compte.

Mais le manager a réfuté les affirmations selon lesquelles il pourrait être ennuyé par cette situation. "Je pense que vous montrez un peu de manque de respect envers Donny, parce qu'il est un joueur de haut niveau et qu'il renforce notre équipe et bien sûr nous devons nous concentrer sur nous-mêmes", a répondu Solskjaer.



PSG - Marquinhos parle du mercato et défend Neymar

Plus d'équipes

"Différents clubs doivent être autorisés à faire tout ce qu'ils font et à penser qu'ils peuvent. Nous travaillons dur pour avoir une équipe compétitive. Si et quand il y aura des mises à jour, nous vous les donnerons", a ensuite ajouté le technicien. Avec le joueur de 23 ans qui renforce le milieu de terrain du club, Solskjaer espère que son équipe pourra produire plus de buts à partir du milieu cette saison, allégeant le fardeau d'Anthony Martial, Mason Greenwood et Marcus Rashford en attaque.