Mercato : Solskjaer résigné à laisser partir Pogba au Real Madrid ?

Selon les informations du Daily Star, Manchester United aurait ouvert la porte à un départ de Paul Pogba cet été.

Après une saison très contrastée à , d'abord ternie par ses relations fraiches avec José Mourinho et des pépins physiques, puis abrégée par une dernière ligne droite décevante en après l'élimination en quarts de finale de , Paul Pogba voit sa carrière en club stagner. Et il n'a pas caché publiquement son intérêt pour le .

Un intérêt réciproque puisque Zinédine Zidane en personne a été encore plus explicite. "J'aime beaucoup ce joueur et ça n'est pas nouveau, avait reconnu Zidane. Je le connais personnellement, donc je peux en parler naturellement. C'est un footballeur différent des autres, de ceux qui apportent sur un terrain ce que peu de joueurs sont capables d'apporter. Il y a des milieux de terrain qui savent défendre, d'autres qui savent attaquer, des attaquants qui savent défendre... Eh bien lui sait tout faire", avait lâché le technicien peu après son retour. Les mots raisonnent encore.

Mais tout s'est encore accéléré lorsque le Français a clairement affiché ses intentions à l'occasion de son passage , il y a quelques jours. "Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Pour moi, je suis à Manchester depuis trois ans et je vais très bien. des bons moments et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, ma saison étant aussi ma meilleure saison... Je pense que ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela: avoir un nouveau défi ailleurs".

Manchester United a donc les clés pour la suite des événements. Et contrairement aux rumeurs qui revenaient encore récemment, le club anglais ne serait plus opposé à un départ du milieu de terrain. Le Daily Star indique ainsi qu'Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Red Devils, se serait résigné à voir son joueur quitter le club. Comme indiqué par L'Equipe, nous sommes en mesure de confirmer que Paul Pogba est la priorité absolue de Zidane dans ce secteur du terrain. L'entraîneur du Real apprécie autant son profil technique que sa personnalité et son expérience du très haut niveau. Ce dossier pourrait donc prendre de l'épaisseur dans les prochains jours.