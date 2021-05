Mercato - Solskjaer n'exclut pas la signature d'un attaquant, la rumeur Kane s'accélère

Malgré la prolongation de contrat d'Edinson Cavani, Ole Gunnar Solskjaer espère un attaquant supplémentaire. Et si celui-ci se nommait Harry Kane ?

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas exclu que Manchester United signe un attaquant cet été malgré la signature d'une prolongation de contrat par Edinson Cavani. Le club espère apporter un certain nombre de nouveaux visages lors du prochain mercato, mais avec la prolongation d'Edinson Cavani, restait à savoir si un attaquant allait être pisté...

Mardi soir, l'entraîneur de Manchester United a refusé d'exclure la possibilité que le club ajoute un autre attaquant à ses rangs. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait exclure que United signe un attaquant cet été, il a répondu : "Non, bien sûr que je ne peux pas". Une réponse ferme, qui ne devrait pas manquer d'alimenter les tabloïds...

"Espérons que nous finirons avec une équipe plus forte au début de la saison"

"Edi (Cavani) a signé mais combien de bons attaquants avons-nous eu dans ce club ? Et je ne peux pas dire que nous ne signerons pas un attaquant, bien sûr pas parce que nous nous dirigeons vers une meilleure équipe (...) Nous sommes encore loin de ce que nous voulons être. Espérons que nous finirons avec une équipe plus forte au début de la saison prochaine et que nous serons plus cohérents et défierons ceux qui sont en tête", a ensuite ajouté l'entraîneur norvégien, ambitieux avec ses Red Devils.

La nouvelle selon laquelle Harry Kane a demandé à quitter Tottenham a intensifié les spéculations selon lesquelles il pourrait être en route pour Old Trafford. United est un admirateur de longue date de l'international anglais, mais sait qu'un accord serait loin d'être simple et coûterait cher. Chelsea et Manchester City seraient également intéressés.

"Je ne peux pas commenter les joueurs des autres équipes et ce qui a été spéculé et dit. Je veux montrer le respect que Tottenham mérite et ne pas parler de leurs joueurs", a confié Ole Gunnar Solskjaer, refusant d'aborder le sujet, fier du du magnifique but inscrit par Edinson Cavani, lequel s'est offert un lob particulièrement inspiré.