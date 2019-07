Mercato - Si il a quitté City pour Dortmund, Sancho "aime toujours" Guardiola

Jadon Sancho est toujours très satisfait de son transfert de Manchester City au Borussia Dortmund et a de bonnes relations avec Pep Guardiola.

L'international anglais Jadon Sancho considère toujours que son transfert de vers le lors de l'été 2017 est la décision juste. La relation entre le jeune homme de 19 ans et son ancien entraîneur, Pep Guardiola, est toujours bonne selon lui.



Sancho l'a indiqué dans une interview à SoccerBible : "Lorsque j'ai quitté City, beaucoup de personnes ont douté de moi et m'ont répondu:" 'Oh, tu n'aurais pas dû quitter Pep Guardiola.' Mais j'ai juste pensé que c'était mieux pour moi."



Il est néanmoins très reconnaissant envers son ancien entraîneur, Pep Guardiola et les membres de Manchester City de façon générale. "J'aime toujours Pep, j'aime toujours tous les membres du club parce qu'ils m'ont signé de et m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui", a expliqué l'ailier.



Sancho a poursuivi: "Et bien sûr, je suis également reconnaissant envers Dortmund, où j'ai franchi une nouvelle étape et je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont participé à mon voyage jusqu'à présent."

Au sein du Borussia Dortmund, le joueur offensif a une saison réussie derrière lui, dans laquelle il a mûri pour devenir un élément incontesté du club allemand.