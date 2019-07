Mercato - Série A : Gianluigi Buffon retourne à la Juventus (officiel)

Après une saison passée au PSG, le portier italien retourne à la Juventus et sera la doublure de Szczesny.

C'est désormais officiel, le portier italien s'est engagé avec la ce jeudi et retourne dans son club de coeur, où il a évolué pendant 17 saisons. Gianluigi Buffon n'a pas souhaité prolongé avec le PSG, où il a realisé une saison en demi-teinte marquée par une élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à , malgré un titre de Champion de remporté.

Buffon s'est donc de nouveau engagé avec la Vieille dame pour une saison (jusqu'au 30 juin 2020) et sera le deuxième gardien des Bianconeri derrière Szczesny. Le brassard de capitaine devrait également être coservé par Chiellini.

Pour Buffon, le retour à la Juventus sera surtout une possibilité de battre le record du plus grand nombre de matchs disputés dans l’histoire de la . Il suffira au portier de 41 ans d'être aligné à huit reprises sur le terrain pour devenir le numéro un de tous les temps.

Une grande satisfaction pour Buffon, qui a exprimé son bonheur après avoir signé avec la Juventus. "Je suis très heureux d'être de retour à la maison et de pouvoir être avec vous encore et encore. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai aujourd'hui la confirmation que la vie est incroyable et vaut la peine de rêver", a t-il déclaré sur le site officiel du club.