Mercato - Sans club depuis son départ de l'OM, Mario Balotelli serait dans le viseur du Hellas Vérone

D'après la Gazzetta dello Sport, l'attaquant italien aurait été contacté par le promu en Serie A alors qu'il n'a toujours pas retrouvé de club.

Après un court passage à l' , Mario Balotelli est toujours sans club à l'aube de la saison 2019-2020. L'attaquant de 28 ans a été annoncé en contacts avec de nombreux clubs italiens, sans pour autant concrétiser ces approches.

La Gazzetta dello Sport nous apprend ce vendredi que le Hellas Vérone aurait proposé un "contrat très intéressant" à l'ancien avant-centre de et . Son agent, Mino Raiola, étudierait la proposition en ce moment-même.

Le club de Vérone est de retour en mais sa réputation pourrait bloquer toute envie de Balotelli de venir. La formation italienne a été impliquée dans de nombreux incidents racistes et le joueur formé à l' est très sensible à ce sujet.

"Chaque fois que je viens ici à Vérone, je me rends compte que ce public me dégoûte de plus en plus", avait-il déclaré en 2010 lorsqu'il évoluait sous les couleurs des Nerazzurri.