Mercato - Sané au Bayern, "tout dépend de lui" pour Guardiola

En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester City a maintenu le flou concernant l’avenir de l’ailier allemand.

Leroy Sané jouera-t-il un jour pour le ? Les supporters du club allemand se posent la question depuis le départ de l’ailier pour , en provenance de , à l’été 2016, et ils ont failli obtenir une réponse au cours du dernier mercato estival : le natif d’Essen semblait sur le point de signer, mais sa rupture des ligaments croisés a tout remis en cause.

Sané a donc été contraint de rester à City, alors que le Bayern l’attendait pour prendre la succession d’Arjen Robben ou Franck Ribéry. De quoi lui permettre de se concentrer sur sa rééducation, mais sans oublier son avenir pour autant. Un avenir qu’il voit bel et bien chez les champions d’ en titre selon Bild.

D’après nos confrères, Sané veut rejoindre le Bayern lors du mercato hivernal, qui a ouvert ses portes le 1er janvier. Et cela même s’il n’a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition. Et pourtant, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a annoncé ce jeudi que le gaucher n’était "pas un sujet pour cet hiver"…

Guardiola se pliera au choix de sa direction

Qui croire ? La presse anglaise a fait son choix. Et face à Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, nos confrères ont appuyé la thèse d’un départ. Réponse du technicien catalan : "C’est une question pour lui, a-t-il d’abord déclaré, preuve que les choix de Sané demeurent flous. Pour lui, pour ses agents et pour le club. Je ne suis pas impliqué. Il sait ce qu’on pense de lui, tout dépend de lui."

"Chacun a sa famille, ses désirs, ses envies et ses rêves. Je ne peux rien faire d’autre. Tout ce que je veux, c’est qu’il revienne dans les meilleurs conditions et que son genou aille mieux. Après ça, ça ne me concerne plus. Ce qu’il fait, ce n’est pas entre mes mains", a conclu Guardiola qui, vous l’aurez compris, souhaite garder Sané mais se pliera au choix de sa direction.