Mercato : salaire, montant de transfert, prime... Découvrez l'offre du FC Barcelone pour arracher Robert Lewandowski au Bayern Munich

Selon Sport, le Bayern Munich a fixé un prix de 50 millions d'euros pour Robert Lewandowski.

Ce ontant sort dans la presse espagnole alors que les négociations entre le club et le FC Barcelone portent sur le transfert de l'attaquant polonais.

Le joueur de 33 ans a encore un an de contrat mais a indiqué qu'il voulait quitter le club cet été.

Suite à ses propos et à la prise de parole de son agent, des rapports ont indiqué que le FC Barcelone et le Bayern Munich sont en pourparlers pour un transfert du joueur. L'international polonais a passé près de huit ans au club, mais il ne lui reste plus qu'un an de contrat et le buteur de 33 ans souhaite partir pour un nouveau défi. Cette proposition aurait été transmise aux géants bavarois, mais aucune décision n'a encore été prise, le Bayern souhaitant conserver Lewandowski.

Un très gros salaire pour Lewandowski

Cependant, des rapports ont indiqué que le FC Barcelone et les géants du Bayern sont en pourparlers pour le transfert du joueur de 33 ans, l'équipe de la Bundesliga ayant même reçu une offre de 30 millions d'euros. Mais cette offre a été repoussée lorsque Sport a révélé que le Bayern voulait au moins 50 millions d'euros s'il devait se séparer de Lewandowski cet été. Cela pourrait mettre l'affaire hors de portée du Camp Nou, mais les rapports ont indiqué que Barcelone est confiant de pouvoir trouver un accord.

L'article continue ci-dessous

De plus, Sport a révélé que les géants de la Liga sont prêts à revenir à la charge avec une autre offre, cette fois-ci d'environ 40 millions d'euros, plus les frais annexes. Cela pourrait aider à combler l'écart avec le prix demandé par le Bayern, bien que les Bavarois soient à la recherche d'une grosse somme pour aider à financer un remplacement.

En termes de salaires, Lewandowski devrait s'approcher ou égaler les plus gros émoluments du club. On parle de 28 millions d'euros à peu près. Soit le montant touché annuellement par le vétéran et monuent du club Gerard Piqué. De quoi faire réflechir.