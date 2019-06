Mercato - Saint-Étienne : Accord entre Saliba et Arsenal ?

Le jeune défenseur central stéphanois ce serait mis d'accord avec les Gunners, qui doivent encore convaincre le récent quatrième de Ligue 1.

Cinquième de et défait en finale de contre (1-4), souhaite se renforcer en vue de la saison prochaine, et notamment en défense centrale - un secteur de jeu qui a souvent pêché cette saison. Unai Emery serait séduit par le profil du jeune William Saliba (18 ans), l'une des révélations de la saison de , du côté de Saint-Étienne.

Un joueur que les Gunners convoitent depuis plusieurs semaines désormais. Or, selon les informations de L'Equipe, le club londonien serait parvenu à un accord avec le joueur. Il s'agirait d'un contrat portant sur les cinq prochaines saisons dans la capitale britannique.

Il ne resterait donc plus pour les Anglais qu'à convaincre Saint-Étienne de se séparer de l'une de ses pépites, sous contrat dans le Forez jusqu'en 2023. Les deux clubs pourraient se mettre d'accord autour d'un transfert sec cet été suivi d'un prêt d'une saison à l'ASSE, ce qui permettrait aux Verts de débloquer des fonds rapidement tout en conservant leur défenseur une année de plus. Pour ce dernier, ce serait également l'opportunité de continuer à progresser avant de rejoindre un club plus ambitieux.

Le jeune défenseur central, international U19, s'est révélé cette saison en disputant ses premiers matches sous les couleurs stéphanoises. Lancé par Jean-Louis Gasset en septembre dernier, il a depuis disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues avec les Verts.