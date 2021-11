Mercato : Romain Faivre rêve toujours de l'AC Milan

Quelques mois après son départ avorté, Romain Faivre envoie encore des messages d'amour à l'AC Milan. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain brestois a évoqué l'intérêt des Rossoneri à son égard l'été dernier. Resté dans le Finistère, le Français avait été charmé par le discours d'une légende du club.

"Quand Maldini, une légende, vous appelle, vous vous sentez valorisé et vous voulez tout faire pour aller à Milan. C'est un vrai plaisir de savoir que ma carrière n'a commencé que la saison dernière. Si vous voulez vous faire un nom dans un club comme l'AC Milan, vous devez vous préparer à l'avance. J'ai un entraîneur sportif, un nutritionniste et un préparateur mental pour apprendre à gérer les émotions et les pressions typiques des grands clubs", a raconté le milieu de terrain du Stade Brestois, déterminé.

"Dans le football, on y va par étapes"

Parmi ses idoles, le Français de 23 ans a justement cité un ancien joueur de Milan. "Ronaldinho. J'ai adoré le football avec lui. En tant que supporter parisien, j'ai été inspiré par ses dribbles, sa vision du jeu, son efficacité à marquer des buts et à les concrétiser. Dans ma chambre, j'avais tous ses posters du Psg, de Barcelone et de Milan. Ibra est un joueur incroyable que je suivais même en tant que fan du PSG", a raconté le joueur formé à l'AS Monaco, qui a également fait l'éloge de l'entraîneur Stefano Pioli.

"Je me reconnais dans le jeu de Pioli, dans son désir de bien jouer pour gagner. Il le montre en Serie A et en Ligue des champions, il mérite quelques points de plus", a confié Romain Faivre. En toile de fond, le rêve de participer à la Coupe du monde au Qatar 2022 avec la France, pour défendre le titre remporté en Russie en 2018.

"Jusqu'à il y a un an, j'étais le seul à y croire. Mais je suis très ambitieux et dans la vie, il est important de croire en ses rêves. La Serie A peut m'aider à les réaliser. Mais dans le football, on y va par étapes. Le 21, j'affronterai Lens, puis en janvier, nous verrons". S'il poursuit sa progression linéaire, une bonne nouvelle n'est pas à exclure !