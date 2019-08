Mercato - Roma : Alexis Sanchez prêté par United ?

La Roma espère obtenir le prêt d'Alexis Sanchez pour un an, mais le salaire du joueur chilien pourrait poser problème.

Si le mercato anglais a fermé ses portes dans le sens des arrivées, les clubs ont toujours la possiblité de vendre ou prêter des joueurs à l'étranger. C'est pourquoi Alexis Sanchez, qui n'entre pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer à , pourrait retourner en , et plus précisément à la Roma.

Selon Sky Sports, le club romain tente en effet de se faire prêter l'attaquant chilien, en grande difficulté depuis un an et demi à Old Trafford. Pourt autant, les deux clubs n'ont pour l'heure pas trouvé d'accord pour ce transfert, notamment en raison du salaire élevé du joueur de 30 ans, qui touche environ 14 millions d'euros par an en .

Même s'il reste un grand talent du championnat britannique, Sanchez n'est jamais parvenu à démontrer l'étendue de ses qualités avec les Red Devils, lui qui était pourtant en pleine confiance avec . S'il ne compte plus sur lui, Solskjaer pourrait toutefois y réfléchir à deux fois avant de laisser partir un joueur qui ne pourrait pas être remplacé puis le mercato est maintenant fermé.

La saison passée, Sanchez n'a inscrit qu'un seul but en 20 apparitions en championnat. Un départ vers l'Italie, où il a déjà évolué du côté de l' , pourrait lui permettre de se relancer.