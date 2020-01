Mercato - Robert Beric vers la MLS ?

Peu utilisé par Claude Puel depuis son arrivée sur le banc de Saint-Étienne, l'attaquant slovène pourrait rejoindre le Chicago Fire cet hiver.

L'aventure de Robert Béric avec l' touche-t-elle à sa fin ? Selon les informations de l'Equipe, le buteur slovène aurait reçu une proposition du Chicago Fire et pourrait donc rejoindre la cet hiver pour y disputer la saison 2020.

Titulaire à seulement quatre reprises cette saison en Ligue (pour 11 apparitions au total), Beric ne compte qu'un seul but. C'était lors du derby remporté à la dernière minute contre pour la première de Claude Puel sur le banc, en octobre dernier (1-0).

Pas de quoi rentrer pleinement dans les plans de l'ancien entraîneur de Leicester pour autant, d'autant que le joueur arrivée en 2015 dans le Forez constitue l'un des plus gros salaires de l'effectif stéphanois. Dès son arrivée, Puel n'avait d'ailleurs pas caché sa volonté de dégraisser son effectif.

Le départ de Beric pourrait s'accompagner de celui de Loïs Diony, à qui il reste 18 mois contrat et qui n'a pas non plus convaincu depuis son arrivée de .