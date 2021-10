Mercato : Riise aimerait voir Haaland à Liverpool

Dans un entretien exclusif pour Goal, l'ancien défenseur norvégien a évoqué les différentes options pour l'avenir de son compatriote.

John Arne Riise aimerait voir Erling Haaland rejoindre Liverpool et craint qu'il ne rende Manchester City "presque imbattable", si l'équipe de Pep Guardiola venait à accueillir l'attaquant de Dortmund.

La machine à buts norvégienne suscite l'intérêt de tous les grands clubs européens, qui savent que le joueur de 21 ans changera très certainement d'équipe l'été prochain.

Haaland possède une clause libératoire qui lui permettrait de quitter Dortmund pour un montant compris entre 75 et 100 millions d'euros, et Riise espère que l'attaquant explosif rejoindra la Premier League. En exclusivité pour Goal, Riise a évoqué la situation de son compatriote norvégien et la possibilité qu'il rejoigne Liverpool ou Manchester City.

"Évidemment, j'adorerais l'avoir à Liverpool, car c'est un joueur incroyable, a déclaré Riise. Il est en grande forme, et je pense qu'il conviendrait au style de football de [Jurgen] Klopp. Je pense aussi qu'il aimerait Liverpool en tant que club.

"Mais si City l'obtenait, waouh ! Vous parlez d'équipes imbattables, alors ce serait proche ! Celui qui obtiendra Haaland, que ce soit la saison prochaine ou autre, sera une équipe incroyablement forte pour de nombreuses années à venir.

"Je ne sais pas si Liverpool a la possibilité de le signer, mais si c'est le cas, faites-le, car ce serait incroyable pour le club - ou pour n'importe quel club qui le signerait !"

La forme de Haaland au cours des dernières années a été remarquable. Depuis qu'il a quitté Salzbourg pour Dortmund en janvier 2020, il a marqué 68 buts en seulement 67 apparitions, s'imposant comme l'un des joueurs les plus recherchés au monde.

Et Riise, qui a passé 10 ans en Premier League avec Liverpool et Fulham, pense que l'Angleterre est la prochaine étape logique pour son compatriote, malgré l'intérêt signalé du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich.

Il a déclaré : "Ces dernières années, la Norvège a manqué de joueurs en Premier League. Il y a 10 ou 15 ans, nous avions tellement de joueurs, maintenant il y en a très peu et peu d'entre eux ont fait une bonne impression.

"Je suis content que Martin Odegaard soit à Arsenal et qu'il ait l'air bien. J'espère qu'il fera une bonne saison. Mais nous avons besoin de quelques autres joueurs qui se lancent des défis et qui se font un nom, pour que le football norvégien redevienne ce qu'il était, avec des joueurs jouant dans les meilleurs championnats.

"J'espère que Haaland viendra en Premier League. J'espère qu'il viendra à Liverpool, évidemment, mais pour le football norvégien, il est important d'avoir un joueur comme lui en Premier League."

Dortmund a été catégorique sur le fait qu'ils ne se débarrasseront pas facilement de Haaland, le PDG du club Hans Joachim Watzke ayant qualifié de "conneries" les rumeurs concernant leur situation financière et le fait d'être contraint à une vente.

"Il n'a pas encore été décidé s'il va vraiment partir cet été, a déclaré Watzke à Sport 1. Nous allons juste jeter un coup d'oeil. J'ai entendu quelqu'un dire : 'Ils doivent vendre Haaland parce qu'ils sont cotés en bourse'. C'est des conneries. La décision de vendre quelqu'un dans notre entreprise est prise par la direction et seulement par la direction.

"La balle est dans le camp d'Erling. Je m'entends bien avec Mino Raiola (l'agent de Haaland) parce que nous pouvons nous évaluer mutuellement. Je sais ce qui le fait vibrer. Il n'est pas juste de croire que Raiola ne pense qu'à l'argent. Il a aussi en tête ce qui est le mieux pour Erling."