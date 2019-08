Mercato - Ribéry bientôt au PSV ?

Sans club depuis son départ du Bayern Munich, l'international français pourrait rebondir aux Pays-Bas pour un dernier challenge en Europe.

Annoncé en partance pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al Nasr, Franck Ribéry pourrait finalement rester en Europe la saison prochaine. En effet, selon le média allemand Sportbild, l'ailier français pourrait décider de s'engager en faveur du Eindhoven la saison prochaine. Ce qui constituerait certainement, à 36 ans, un dernier défi en Europe.

S'il venait à s'engager chez le récent deuxième d' , qui peut encore disputer la cette saison, l'ancien marseillais y retrouverait Mark van Bommel, entraîneur du club depuis un an. Les deux hommes se sont côtoyés au Bayern entre 2007 et 2011 et sont resté proches, une situation qui pourrait favoriser le transfert.

Le finaliste de la 2006 est à la recherche d'un nouveau club depuis son départ du , en fin de saison dernière après douze saisons particulièrement prolifiques passées en Bavière. En effet, Ribéry au Bayern, c'est 425 matches, 124 buts, neuf titres de champion d' , six Coupes d'Allemagne et une .

"J'ai encore faim. Et je pense que j'ai encore à donner. Tant que je sens que j'ai le haut niveau dans les jambes et dans la tête, j'irai le chercher. Je ne tricherai jamais. Je peux peut-être encore jouer dans un grand club... Je réfléchis. (...) Je veux jouer encore deux saisons. L'argent, je l'aurai partout. Mais il y a aussi le challenge. Je suis devant une décision importante. J'ai eu un déclic avec ce dernier but en Championnat, ça a secoué des choses en moi. Je sens que je suis encore capable de relever un beau défi", déclarait l'intéressé en juin dernier dans L'Equipe.