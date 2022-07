Mercato - Rennes : Steve Mandanda explique les raisons de son départ de l'OM

L'international français, officiellement présenté comme recrue du Stade Rennais, a justifié son choix de quitter son club de coeur.

Steve Mandanda a tourné une énorme page de sa carrière. Joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille avec la bagatelle de 613 matches toutes compétitions confondues, l'international français, relégué au rang de gardien numéro deux l'an dernier par Jorge Sampaoli, a décidé de quitter son club de coeur pour ouvrir un nouveau chapitre, peut-être le dernier de sa carrière.

"Un choix mûrement réfléchi"

Steve Mandanda débarque en Bretagne afin de retrouver du temps de jeu et un statut de numéro 1. Le nouveau gardien du Stade Rennais a été présenté en compagnie du directeur sportif du club, Florian Maurice, et n'a pas caché sa joie de rejoindre le club breton tout en expliquant les raisons l'ayant poussé à quitter l'Olympique de Marseille.

Mandanda n’a pas fait de croix sur l’équipe de France

"Cela a été un choix mûrement réfléchi. J'ai eu les premiers contacts en fin de saison avec Flo' Maurice et j'ai eu la chance de voir le coach. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation à l'Olympique de Marseille. Il y a ici un projet ambitieux, je remercie Flo et le coach pour leur confiance. J'étais convaincu d'être performant, d'aider le club, de prendre du plaisir et je les ai appelés pour valider mon choix", a expliqué le portier français.

"J'avais envie de jouer"

Steve Mandanda a confessé que cela n'avait pas été simple de quitter l'OM : "Bien sûr je ne peux pas mentir, je suis attaché à l'OM. J'ai tout vécu là-bas. Je suis celui que je suis grâce à ce club, ce n'était pas simple comme décision. Après avoir bien réfléchi, c'était le moment et la meilleure décision à prendre. La suite se trouvait à Rennes.

"Après avoir vécu ces saisons et une dernière saison difficile, j'avais envie de jouer et de vivre de bons moments. Rennes est un club ambitieux qui joue la coupe d'Europe et je veux l'aider à atteindre ses objectifs élevés avec mon expérience et mon vécu. Je fais figure d'ancien. Je serais moi même pour tempérer ou remettre en place naturellement. Mettre à profit pour le groupe mon expérience en étant performant sur le terrain, c'est le rôle qu'on m'a donné", a conclu le gardien de 37 ans.

Steve Mandanda arrive dans une équipe rennaise ambitieuse et joueuse et son expérience ne sera pas de trop pour l'équipe de Bruno Genesio qui veut continuer de grandir, de surprendre et d'impressionner en Ligue 1 mais aussi sur la scène européenne. Nul doute que l'international français aura à coeur de démontrer qu'il est encore une valeur sûre de Ligue 1 afin de se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.