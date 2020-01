Mercato - Rennes : Souleyman Doumbia en route pour Angers

INFO GOAL - Le Stade Rennais et Angers sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat du latéral gauche Souleyman Doumbia (23 ans).

Arrivé à Rennes en janvier 2019, Souleyman Doumbia devrait quitter la Bretagne cet hiver. Aligné seulement à trois reprises cette saison toutes compétitions confondues (262 minutes), le latéral gauche sous contrat jusqu'en 2022 doit s'engager avec Angers dans les dernières heures du mercato.

Selon les informations de Goal, Rennes et le SCO sont tombés d'accord pour le prêt avec option d'achat de l'international ivoirien, qui viendra ainsi compenser l'indisponibilité de Rayan Aït-Nouri, victime d'une double fracture de la mâchoire.

L'ancien joueur des Grasshopper Zurich a fait l'objet de sollicitations en Championship et en . Deux autres clubs français se sont renseignés depuis le début du mois. Des clubs russes lui ont aussi fait de belles propositions, mais Doumbia a donné sa préférence au SCO. Il a pris la direction d'Angers ce vendredi où il doit passer sa visite médicale dans l'après-midi avant de signer son contrat.

Dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien joueur du PSG expliquait début janvier : "Je souhaite partir cet hiver. (...) Ce serait un crève-cœur, mais j’arrive à un âge (23 ans) où je dois jouer. J’aimerais faire six bons mois en prêt et peut-être revenir ensuite ou aller ailleurs. Je préférerais ne pas quitter Rennes définitivement, pour le moment. Ce qui m’intéresse, c’est jouer et avaler le terrain. Ça me manque." Son souhait est sur le point d'être exaucé.