Mercato - Rennes : des intérêts à l'étranger et en France pour Souleyman Doumbia

Arrivé à Rennes en janvier 2019 et peu utilisé par Julien Stéphan cette saison, Souleyman Doumbia suscite l'intérêt de plusieurs clubs cet hiver.

Souleyman Doumbia pourrait quitter le . Aligné seulement à trois reprises cette saison toutes compétitions confondues (262 minutes), le latéral gauche sous contrat jusqu'en 2022 ferait l'objet de sollicitations pour un prêt en ou à l'étranger.

Selon les informations de Goal, deux clubs de L1 seraient venus aux renseignements ainsi que des clubs anglais et portugais.

"Je souhaite partir cet hiver"

Arrivé en Bretagne en janvier 2019 après s'être montré à son avantage chez les Grasshopper Zurich, Souleyman Doumbia ne cachait pas ses envies de départ dans un récent article publié par nos confrères de L'Equipe.

"Je souhaite partir cet hiver, expliquait l'international ivoirien. Ce serait un crève-cœur, mais j’arrive à un âge (23 ans) où je dois jouer. J’aimerais faire six bons mois en prêt et peut-être revenir ensuite ou aller ailleurs. Je préférerais ne pas quitter Rennes définitivement, pour le moment. Ce qui m’intéresse, c’est jouer et avaler le terrain. Ça me manque."

Souleyman Doumbia n'a pas été convoqué pour la réception de Marseille ce vendredi (20h45), au Roazhon Park, dans le cadre de la 20e journée.