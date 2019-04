Mercato - Rennes acte le départ de plusieurs jeunes

Matthieu Huard, Justin Gru et Baptiste Gautier, qui avaient signé leur premier contrat pro l'an dernier, ne seront pas prolongés par le Stade Rennais.

L'an dernier, le faisait signer un contrat professionnel d'une année à Matthieu Huard (20 ans), Justin Gru (24 ans) et Baptiste Gautier (20 ans). Le premier, latéral gauche, s'est révélé cette saison, s'imposant comme l'un des joueurs majeurs de l'équipe réserve. Des prestations qui n'ont pas suffi pour convaincre le club breton de le prolonger. Il partira libre cet été comme ses compères Justin Gru et Baptiste Gautier, tous les deux défenseurs centraux, nés à Rennes.

Théo Louis pas conservé non plus

Matthieu Huard et Baptiste Gautier ont pointé le bout de leur nez avec l'équipe première cette saison, sans jouer pour autant une seule minute en compétition. Justin Gru, lui, n'a rien lâché, mais n'aura finalement jamais eu l'occasion de percer dans son club formateur. Toujours selon nos informations, malgré les fins de contrat en juin des gardiens Abdoulaye Diallo et Edvinas Gertmonas, le jeune portier Théo Louis (19 ans) ne devrait pas être conservé non plus à l'issue de la saison.