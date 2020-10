Mercato - Reguilon : "Tottenham ? Bale m'a aidé à venir"

Sergio Reguilon dévoile qu'il a eu une discussion avec Gareth Bale avant de se décider à signer à Tottenham.

Sergio Reguilon a rejoint depuis le l'été dernier après un prêt réussi la saison dernière du côté du .

Le latéral espagnol dévoile qu'il a discuté des Spurs avec Gareth Balme à Madrid, avant d'être rejoint plus tard par le Gallois à Londres.

«J'ai parlé avec Bale quand j'étais à Madrid», raconte Reguilon. "Il m'a dit comment c'était à Tottenham. C'était utile pour moi de venir ici avec quelqu'un qui était déjà un coéquipier. Je pouvais lui demander des choses, comme comment certaines choses allaient fonctionner"', dévoile l'ancien merengue.

"La vérité est qu'il m'a beaucoup aidé, tout comme les autres. Depuis le premier jour, tous mes coéquipiers m'ont très bien accueilli. Ils viennent toujours me demander si j'ai besoin de quelque chose, ou s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, et ils m'ont aussi aidé sur le terrain. Petit à petit, j'apprends à les connaître davantage en tant que personnes, pas seulement en tant que joueurs que je connais sur PlayStation ou à la télévision. Maintenant, ils sont tous en contact avec moi et je les connais mieux. Cela aide vraiment", a ajouté Reguilon au micro de Sky Sports.