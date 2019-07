Mercato - Rebic dans le viseur de l'Inter, Francfort veut plus de 30 millions

L'Inter a identifié Rebic comme l'un des renforts possibles pour l'attaque. 30 millions ont été offerts à l'Eintracht, mais 40 sont nécessaires.

Après avoir renforcé la défense avec Godin, le milieu avec avec Barella et Sensi et recruté Lazaro, l’attaquant est désormais la grande cible du marché de l’ .



Le club Nerazzurri a déjà identifié les profils de Dzeko et Lukaku pour améliorer son département offensif, mais les négociations avec la Roma et se sont jusqu'à présent révélées tout sauf simples.



Pour cette raison, l'Inter envisage également des alternatives possibles et parmi les joueurs placés dans son viseur, il y a aussi Ante Rebic. Selon ce que Sky Sport a rapporté en , une première offre pour l'attaquant croate aurait déjà été présentée, mais Eintracht Frankfurt l'a renvoyée à l'expéditeur.



Le club milanais aurait mis 30 millions d'euros sur la table, un chiffre insuffisant compte tenu du fait que le club allemand est prêt à vendre son joyau pour pas moins de 40 millions d'euros.