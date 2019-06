Mercato - Real : Vinicius veut Neymar, et surtout Kylian Mbappé

Grand fan de Neymar, Vinicius Jr aimerait que son idole le rejoigne au Real Madrid. Avec Kylian Mbappé dans ses bagages.

Annoncé comme le futur Neymar lors de son arrivée au l’été dernier, Vinicius Jr n’a pas déçu pour sa première saison sous le maillot merengue, malgré une blessure au genou qui l’a privé des derniers mois de compétition. Mais le prodige brésilien aura à coeur de montrer ce qu’il sait faire dès le mois d’août, qu’il espère justement entamer avec son compatriote, dont le départ du Paris Saint-Germain n’a jamais été aussi probable.

Vinicius : "Neymar ? Je ne sais pas ce qu’il va faire"

"Bien sûr qu’il pourrait rejoindre le Real Madrid mais, à l’heure actuelle, je ne sais pas ce qu’il va faire, a confié Vinicius Jr à nos confrères de TF1 dans l’émission Téléfoot. J’aimerais jouer avec lui, bien sûr. À Madrid ou au PSG ? Je ne sais pas, mais c’est quand même mieux Madrid (rires)." Gourmand, l’ancien joueur de Flamengo voudrait également que ses dirigeants recrutent un autre joueur parisien : Kylian Mbappé.

"J’ai envie de jouer avec Neymar, c’est sûr, et aussi avec Kylian Mbappé. Tous les supporters madrilènes rêvent de l’avoir ici, et je le sais bien parce que je suis sur place. Après, ce ne sont pas seulement les supporters de Madrid puisque les supporters de toutes les équipes du monde aimeraient voir Mbappé jouer sous leurs couleurs", a ajouté Vinicius Jr, dont le regard s’est illuminé lorsqu’il était question du champion du monde.

Vinicius, grand admirateur de Mbappé

Sans l’avoir jamais rencontré, étant donné que le Real Madrid n’a pas joué contre le cette saison (les deux équipes ont pris la porte en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, ndlr), Vinicius Jr a tout de même réussi à établir le contact avec un joueur qu’il admire profondément. "On ne se connait pas mais on se parle un peu. Sur Instagram, on s’envoie des messages", a-t-il expliqué dans Téléfoot.

"Je l’admire beaucoup. Il a déjà remporté plusieurs titres alors qu’il n’est qu’au début de sa carrière. S’il venait ici, ce serait super. Est-ce que j’ai envie qu’il vienne ? Bien sûr ! Tout le monde a envie qu’il vienne ici, et je suis sûr qu’il viendra d’ici peu. Avec lui, on gagnerait beaucoup de trophées, c’est certain", a conclu Vinicius Jr. Nos confrères ont malheureusement oublié de poser la question fatidique, avec qui préférerait-il jouer ? Neymar ou Mbappé ?