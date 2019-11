Mercato - Real Madrid : Mariano, Brahim, les Diaz poussés vers la sortie par Zinédine Zidane

Au mercato d’hiver, Mariano et Brahim Diaz seront une nouvelle fois invités à aller voir ailleurs. L'un pour un transfert sec, l'autre pour un prêt.

Il ne fait pas bon s’appeler Diaz au depuis l’été dernier. Au terme de la saison passée, Mariano et Brahim ont été invités à aller voir ailleurs, le premier sous la forme d’un transfert sec et le second dans le cadre d’un prêt, mais ils ont tous les deux refusé. Pour quel résultat ?

C’est bien simple : l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas joué la moindre minute depuis le début de saison. Son entraîneur Zinédine Zidane ne compte absolument pas sur lui et, selon les informations de Marca, les dirigeants vont une nouvelle fois lui demander de partir au mercato hivernal, histoire de dégager quelques fonds en prévision d’éventuels recrutements.

Brahim, partir pour mieux revenir

Le cas de Brahim est différent. L’ancien joueur de a réalisé une fin de saison dernière intéressante, et Zidane l’estime. Sans ses blessures à répétition, l’Espagnol aurait certainement pu prétendre à davantage de temps de jeu, mais l’émergence de Rodrygo a amené le technicien français à revoir ses plans.

En conséquence, Brahim n’a disputé que 10 petites minutes depuis le début de l’exercice lors de la défaite à Majorque (0-1), et les dirigeants madrilènes devraient l’inviter à accepter une offre de prêt lors du prochain mercato. L’objectif ? Acquérir de la confiance et du temps de jeu, avant de revenir mettre ses progrès à profit du côté de Madrid.