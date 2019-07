Mercato Real Madrid : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Espagne depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au Real Madrid.

: les enjeux du mercato d'été 2019

La fin d’un cycle. Le début d’un autre. Après avoir régné d’une main de fer sur l’Europe entière de 2016 à 2018, avec trois Ligues des Champions consécutives, le Real Madrid a perdu sa star Cristiano Ronaldo l’été dernier, mais aussi son entraîneur Zinédine Zidane. En gestionnaire avisé, le président Florentino Perez a décidé de ne rien changer, mais la saison suivante a prouvé son erreur. Éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, trop rapidement distancé en , la Maison Blanche a dû se contenter d’une , et ZZ a logiquement été appelé à la rescousse en mars dernier.

Zidane prépare l’avenir

Avec une condition pour le technicien français : qu’on lui accorde une équipe capable de côtoyer à nouveau les sommets. La priorité se nommait Eden Hazard , et le Belge a bien fini par rejoindre les Merengue pour 100 M€. La seconde s’appelle Paul Pogba, mais nul ne sait si "La Pioche" quittera , ou s’il choisira bien le Real et non la Juventus par la suite. En dehors de ces "gros" transferts, Zidane a préparé l’avenir en doublant les postes. L'objectif ? Être capable de performer en Ligue des Champions, mais surtout en . Luka Jovic est donc arrivé de Francfort pour 60 M€ afin de concurrencer - et faire souffler - Karim Benzema, tandis qu’Eder Militao, transféré de Porto pour 50 M€, et Ferland Mendy, arraché à pour 48 M€, tenteront de bousculer la hiérarchie.

L’ex-pépite de Santos, Rodrygo, essaiera quant à lui d’imiter son compatriote Vinicius Jr afin de s’imposer en équipe première rapidement après son arrivée. Le Real Madrid nouvelle génération de Zidane prend forme, même s’il faudra encore attendre l’arrivée d’un milieu de terrain - Christian Eriksen et Donny van de Beek sont également cités - pour que le technicien français soit véritablement comblé. Autant de recrues - pour un total de 303 M€ à l'heure actuelle - qui entraîneront logiquement plusieurs ventes, et c’est bien là que la Maison Blanche sera attendu désormais… Il ne s’agit d’un secret pour personne, le premier candidat au départ n’est autre que Gareth Bale, mais avec son juteux contrat, le Gallois rechigne à faire ses valises.

Mbappé, ce ne sera pas pour tout de suite

Si la vente de l’ancien joueur de fait office de priorité pour Zidane, il faudra également trouver une porte de sortie à James Rodriguez, qui pourrait s’engager avec Naples, Mariano Diaz, pisté par la Roma, et Theo Hernandez, lequel devrait signer à Milan. Les départs de Lucas Vazquez et Isco ne sont pas non plus à écarter. Au niveau des transferts déjà actés, Mateo Kovacic, prêté la saison dernière à , restera bien à Londres contre 45 M€, tandis que Marcos Llorente (Atletico Madrid) et Raul de Tomas ( ) rapporteront respectivement 30 et 20 millions d’euros à la Maison Blanche.

Quid de Kylian Mbappé, dont tous les supporters madrilènes rêvent ? Cela ne sera pas pour tout de suite. Le a fermé la porte, peu importe le prix, et le Real tentera à nouveau sa chance l’été prochain. Il semble clair qu’un jour ou l’autre, le champion du monde signera en faveur de la Maison Blanche, reste à savoir quand… Quant à Neymar , qu’on annonçait proche de la capitale espagnole à une certaine période, son éventuel retour au pays passera par la Catalogne et le , sauf s’il décide lui aussi de poursuivre l’aventure avec le PSG. Le mercato sera donc chaud partout, mais surtout à Madrid.

Real Madrid : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Mateo Kovacic Milieu Chelsea, transfert (45 M€) Marcos Llorente Milieu Atletico Madrid, transfert (30 M€) Raul de Tomas Attaquant Benfica, transfert (20 M€) Martin Odegaard Milieu , prêt Sergio Reguilon Latéral gauche , prêt Jorge de Frutos Ailier droit , prêt

Real Madrid : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Gareth Bale Ailier droit Manchester United, transfert Isco Milieu , transfert Lucas Vazquez Attaquant , Milan AC, transfert Dani Ceballos Milieu Milan AC, Tottenham, transfert Theo Hernandez Latéral gauche Milan AC, transfert Marcelo Latéral gauche Juventus, transfert Casemiro Milieu PSG, transfert Keylor Navas Gardien PSG, transfert Marco Asensio Ailier gauche , transfert Luca Zidane Gardien D2 espagnole, prêt Brahim Diaz Milieu , prêt

Real Madrid : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Eden Hazard Ailier gauche Chelsea, transfert (100 M€) Luka Jovic Attaquant Francfort, transfert (60 M€) Eder Militao Défenseur , transfert (50 M€) Ferland Mendy Latéral gauche Lyon, transfert (48 M€) Rodrygo Ailier gauche Santos, transfert (45 M€) Theo Hernandez Latéral gauche Real Sociedad, retour de prêt Andrii Lunin Gardien , retour de prêt Mateo Kovacic Milieu Chelsea, retour de prêt puis vendu à Chelsea Raul de Tomas Attaquant , retour de prêt puis vendu à Benfica James Rodriguez Milieu , retour de prêt Martin Odegaard Milieu Vitesse Arnhem, retour de prêt puis prêté à la Real Sociedad Borja Mayoral Attaquant , retour de prêt Lucas Silva Milieu Cruzeiro, retour de prêt Takefusa Hubo Milieu FC Tokyo, transfert

