Mercato - Real Madrid : James Rodríguez ne sera pas prêté cet été

(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Le Real Madrid ne souhaiterait plus prêter James Rodriguez et cherchait uniquement à le transférer définitivement cet été.

Jeudi dernier, Marcos Llorente a quitté le Real Madrid pour rejoindre l’Atlético. Un premier transfert parmi une longue liste de joueurs qui devraient quitter le club Merengue. En effet, la direction madrilène est déterminée à accélérer les ventes des joueurs dans les jours à venir, et l'un d’entre eux est James Rodriguez.

Le Colombien ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qu'il avait déjà mis sur le banc lors de la saison 2016-2017 au . Mais l’ex-monégasque est une priorité pour Carlo Ancelotti à . Le club Italien veut faire du Colombien sa vedette, comme l’a reconnu le président Aurelio De Laurentiis. "Ancelotti veut James et nous ferons un sacrifice. J'espère parvenir à un accord" avait-il expliqué.

James Rodríguez, auteur d’un très beau but face au qui a permis à la de s’imposer en Copa America (1-0), s’est d’ailleurs exprimé en zone mixte. "Le Napoli est un grand club qui avait Maradona ... mais pour le moment, je ne pense qu’à l’équipe nationale et à jouer une bonne Cope America" avait-il déclaré en zone mixte.

Pas d'accord entre le Real et Naples

Selon plusieurs sources, un accord aurait déjà été signé pour un prêt du Colombien avec option d’achat obligatoire. Cependant, comme l’a appris Goal, non seulement il n’y a toujours pas d’accord entre le Real Madrid et Naples, mais la Casa Blanca refuse de prêter une nouvelle fois son milieu de terrain. Le Real Madrid tient absolument à le vendre et ne veut pas se contenter d’un prêt d’encore une saison.

D’une part, le Real Madrid doit récupérer de l’argent suite aux récentes dépenses durant ce début de marcato. D'autre part, le contrat de James Rodríguez au Real Madrid se termine en 2021 et un nouveau prêt laisserait le Cafetero dans une dernière année de contrat. Le milieu de terrain de 27 ans aurait donc une valeur marchande plus faible pour une hypothétique négociation future.

C'est pourquoi il est maintenant temps de vendre James pour le club Merengue. Ses bonnes performances en Copa América avec la Colombie permettront peut-être de le revaloriser après sa dernière saison en demi-teinte au . Naples est donc fixé.