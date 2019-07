Mercato - Real Madrid : Isco et Marco Asensio vendus pour faire de la place à Paul Pogba (Manchester United) ?

D’après ESPN, le Real Madrid n’exclurait pas de se servir des potentiels transferts d’Isco et Asensio pour finaliser le dossier Pogba.

Paul Pogba rejoindra-t-il le cet été ? Vraisemblablement, le feuilleton devrait durer jusqu’au bout du mercato. Bien que le joueur ait récemment fait part de ses envies de "nouveaux challenges", son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a rapidement répondu en déclarant vouloir construire son équipe autour du Tricolore. De quoi fermer la porte à double tour, alors que ses dirigeants avaient déjà donné un premier coup de clés en recalant à plusieurs reprises la Maison Blanche.

D’après plusieurs médias espagnols, le président madrilène Florentino Perez aurait même confié à son entraîneur qu’il serait très difficile, voire impossible de recruter Pogba cet été. De quoi résigner ZZ ? Pas tout à fait. À en croire les informations d’ESPN, le mythique N°10 français serait même prêt à se séparer de deux de ses chouchous - Isco et Marco Asensio - pour faire de la place à son compatriote.

200 M€ attendus ?

Mais cela ne signifie pas pour autant que les deux Espagnols seront bradés. Bien au contraire. Pour lâcher Isco, le Real Madrid attend une "énorme offre", soit au moins 80 millions d’euros. Une somme que peu de clubs semblent en mesure d’investir aujourd’hui, peu importe le talent du joueur. Et pour Asensio, il faudra dépenser encore plus ! Pour le gaucher, les dirigeants merengue ne céderont qu’en cas "d’offre folle", ce qui signifie que la barre des 100 millions d’euros devra être dépassée.

200 millions d’euros seraient donc attendus par la Maison Blanche si celle-ci se décidait vraiment à vendre Isco et Asensio, tandis que les Red Devils réclament justement cette somme pour Pogba. Mais les deux joueurs veulent-ils partir ? Loin de là. D’après ESPN, Isco aurait d’ores et déjà dit non au et souhaiterait s’imposer définitivement sous les ordres de Zidane. Idem pour Asensio, qui a la ferme intention de redorer son blason après sa dernière saison on ne peut plus décevante.

Dans cette équation ô combien compliquée, on en oublierait presque Mino Raiola, le sulfureux agent de Pogba, qui entretenait récemment le flou sur l’avenir de son poulain. "Il n’y a rien de fait encore. Si Pogba reste à MU ? On verra au jour le jour, a-t-il déclaré. La fin de cette histoire n’a pas encore été écrite. Nous sommes ici aujourd’hui, mais je ne sais pas où serions-nous demain." Quelqu'un le sait-il vraiment ?