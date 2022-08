Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti confirme les envies de départ de Casemiro

Le milieu de terrain brésilien est sur le point de quitter le Real Madrid après neuf années riches en trophées au club.

La fin d'une ère approche au Real Madrid. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a confirmé que Casemiro, cible de Manchester United, a décidé de quitter le club à la recherche d'un "nouveau défi". Casemiro a remporté cinq Ligues des champions avec les Merengue, formant l'un des trios de milieux de terrain les plus emblématiques de tous les temps avec Luka Modric et Toni Kroos.

"Casemiro veut tenter un nouveau défi"

Manchester United a abandonné sa cible de longue date, Frenkie de Jong, au cours des dernières semaines et semble sur le point d'acquérir le Brésilien, sa deuxième recrue en provenance du Real Madrid en deux ans. GOAL a pu confirmer jeudi qu'un accord de 72 millions d'euros pour le Sud-Américain était proche d'être trouvé, alors que le Brésilien étudiait les derniers détails de ce transfert mais était plutôt enclin à accepter.

Ancelotti évoque le poids du maillot du Real Madrid

Ce vendredi, Carlo Ancelotti a levé tout doute concernant l'avenir de Casemiro. Présent en conférence de presse avant la rencontre de Liga face au Celta Vigo, l'Italien a déclaré que le club respecte la décision de Casemiro de partir pour un nouveau défi. "J'ai parlé à (Casemiro) ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Moi et le club le comprenons", a admis l'entraîneur du Real Madrid.

Le Real Madrid ne recrutera pas de remplaçant à Casemiro

"Avec ce qu'il a fait dans ce club et la personne qu'il est, nous devons le respecter. Il y a des discussions en ce moment, rien n'est officiel, mais il veut partir. Nous lui souhaitons le meilleur dans son prochain défi", a ajouté Carlo Ancelotti. Après cette sortie médiatique de l'Italien, tout indique donc que sauf retournement de situation, Casemiro sera très prochainement un joueur de Manchester United.

Netflix : le transfert de Luis Figo du Barça au Real Madrid raconté dans un documentaire

Les champions d'Espagne ont l'habitude d'avoir des joueurs de classe mondiale prêts à remplacer tout départ au club, et ce transfert ne fait pas exception à la règle. "Les plans de Madrid restent inchangés", a confirmé Ancelotti concernant le recrutement d'un éventuel remplaçant au Brésilien. Pour l'Italien et le Real Madrid, le successeur de Casemiro est déjà au sein du club et a été recruté cet été.

L'heure de Tchouaméni

Aurélien Tchouameni a été signé cet été en provenance de l'AS Monaco pour un montant d'environ 80 millions d'euros est considéré par beaucoup comme le successeur à long terme de Casemiro au poste de milieu de terrain, bien qu'il doive s'adapter "au poids du maillot" que représente le Real Madrid. Bien entendu, le Real Madrid peut toujours compter sur Modric et Kroos, ainsi que sur les jeunes Federico Valverde et Eduardo Camavinga en plus d'Aurélien Tchouaméni pour garnir l'entrejeu des Merengue.

De son côté, Casemiro, qui s'est entraîné avec le Real Madrid ce vendredi matin, a fait ses adieux à ses coéquipiers en début d'après-midi. Le Brésilien attend désormais l'officialisation d'un accord entre Manchester United et le Real Madrid pour voyager en Angleterre et passer sa visite médicale. Il ne jouera pas le derby d'Angleterre lundi soir entre Liverpool et les Red Devils.