Mercato - Real : Luka Jovic déjà poussé vers la sortie…

Selon les informations de Marca, le Real Madrid a placé Luka Jovic, son attaquant serbe recruté pour 60 M€ l’été dernier, sur le marché.

Décidément, rien ne va plus pour Luka Jovic (22 ans). Placé en isolement par précaution vis-à-vis du coronavirus, l’attaquant du n’a pas vraiment dû apprécier la couverture du quotidien espagnol Marca ce jeudi…

Celle-ci parlait effectivement de lui, et négativement : "Jovic est à vendre", nous apprend ainsi le quotidien madrilène. Et pour cause, le Serbe, recruté pour 60 M€ à Francfort l’été dernier, a déçu pour sa première saison au Real avec 2 petits buts en 16 matchs de .

Un caractère qui pose problème dans le vestiaire

Et ce n’est pas tout ! Jovic aurait également du mal à s’intégrer au sein du vestiaire merengue en raison d’un caractère "froid et distant", relatent nos confrères, sans oublier certaines «libertés sanitaires» prises par l’attaquant pendant le confinement, avec notamment un barbecue entre amis…

Dans un premier temps, la Maison Blanche a envisagé de prêter Jovic pour le relancer, mais cette option ne serait plus sur la table désormais. Face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, le Real s’apprête à perdre beaucoup d’argent et ne se gênera pas pour en récupérer sur le transfert de Jovic. Avis aux amateurs !