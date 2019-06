Mercato - RB Leipzig : Bruma veut quitter le club

L'ailier de Leipzig a confirmé son intention de vouloir quitter le club par l'intermédiaire de son agent qui l'annonce "sur le marché".

L'ailier portugais de 24 ans, Bruma, voudrait quitter le cet été. Son agent s'est exprimé face aux médias portugais et laisse entendre que son joueur aurait envie de s'orienter vers un nouveau challenge.

"Il est sur le marché. Il ne veut plus jouer au RB Leipzig", a déclaré Catio Balde au journal portugais Record. L'agent du joueur formé au Sporting est allé encore plus loin et a déclaré que le "RB Leipzig demande 15 millions d'euros" pour le laisser partir.

Bruma courtisé par le , le Spartak et Porto ?

Toujours selon son conseiller, le Spartak Moscou et le PSV Eindhoven sont actuellement intéressés par l'attaquant : "On a reçu des offres d'un montant équivalent". Cependant, Bruma souhaiterait un retour chez lui au . Le est intéressé mais, selon son agent, ne souhaite pas proposer plus de dix millions d'euros.

Bruma est arrivé à l'été 2017 en provenance de Galatasaray à Leipzig . La saison dernière, il a disputé 27 rencontres et a inscrit trois buts.

Le jeune homme de 24 ans est toujours lié au club jusqu'à l'été 2022. Si Leipzig récoltait les 15 millions d'euros nécessaires à sa vente, les Red Bulls rembourseraient le montant du transfert du Portugais (estimé à 15 M€), d'autant plus que pourrait également leur verser des bonus supplémentaires.