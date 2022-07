Mercato - Raphinha : "Sans Bielsa, je ne serais probablement pas au Barça"

L'ailier a évoqué le rôle de l'entraîneur argentin dans son développement à Elland Road.

Raphinha a exprimé sa gratitude envers Marcelo Bielsa et a salué l'entraîneur argentin pour ses "enseignements", qui l'ont aidé à s'installer rapidement dans son nouvel environnement à Barcelone. Le Brésilien a quitté Leeds United pour le Camp Nou pour 65 millions d'euros cet été après deux saisons impressionnantes à Elland Road.

"Bielsa a été une personne importante pour ma carrière"

Raphinha a passé une grande partie de son temps à Leeds sous la direction de Bielsa, qui a été licencié par le club en février, et il a remercié l'entraîneur argentin de l'avoir aidé à réaliser son rêve de jouer au Camp Nou. "C'est un entraîneur qui m'a beaucoup aidé dès mon arrivée à Leeds", a déclaré Raphinha à Mundo Deportivo lorsqu'il a été interrogé sur son ancien mentor.

INFO GOAL - Mercato : Koundé à un pas du Barça, Chelsea battu

"Il en demande toujours plus, il exige toujours une performance maximale. Il m'a aidé à arriver en équipe nationale et m'a aidé à arriver au Barça. S'il n'y avait pas eu ses enseignements, en tant que groupe ou individuellement, je ne serais probablement pas ici. En plus d'avoir un style de jeu toujours respectueux du ballon, il recherche la performance maximale à l'entraînement et en match, il a été une personne importante pour moi et pour ma carrière, je le porterai toujours avec moi", a ajouté le Brésilien.

Raphinha brille déjà en Catalogne

Cependant, le joueur de 25 ans affirme que son actuel entraîneur à Barcelone, Xavi Hernandez, travaille de manière assez différente de Bielsa. "Ils sont différents, Marcelo a une façon unique de travailler", a ajouté Raphinha. "C'est le 'style Marcelo Bielsa', appelons-le comme ça. Chaque technicien est différent. Tout comme chaque personne a une façon de mener sa vie, chaque joueur et chaque entraîneur est différent dans son travail."

Barça : Dembélé étale son admiration pour Xavi

Raphinha a connu un début de carrière fulgurant à Barcelone, puisqu'il a marqué une fois et délivré deux passes décisives pour ses débuts contre l'Inter Miami. Il s'est montré très actif sur l'aile droite et a été le joueur le plus créatif du FC Barcelone lors de la victoire 6-0 en amical. Il a poursuivi sur sa lancée en inscrivant un autre but spectaculaire lors de la prochaine rencontre de pré-saison des Blaugrana, d'une frappe en pleine lucarne de 25 mètres, qui a permis à l'équipe de Xavi de remporter le Clasico contre le Real Madrid, son ennemi juré.

Le FC Barcelone a encore deux matchs amicaux à disputer contre les Red Bulls de New York et les Pumas UNAM, respectivement le 31 juillet et le 7 août, avant de se concentrer sur son premier match de Liga 2022-23 contre le Rayo Vallecano le 13 août.