Mercato - Rabiot a bien été indemnisé par le Barça

D’accord avec le FC Barcelone en janvier, Adrien Rabiot avait signé un pré-contrat avec les Catalans, qui n’ont pas respecté leurs engagements.

Un retour en arrière s’impose. L’hiver dernier, Adrien Rabiot annonçait qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le , et qu’il s’en irait donc librement à la fin de la saison qui vient tout juste de se terminer. À l’époque, plusieurs formations s’empressaient immédiatement de contacter l’international français afin de l’attirer dans leurs filets, mais le prenait rapidement l’avantage sur ses concurrents.

Le Barça a préféré tout miser sur De Jong

À défaut de jouer sous le maillot du PSG, Rabiot concentrait ses efforts sur les négociations avec les Blaugrana, et un pré-contrat était rapidement signé entre les deux parties. Jusqu’ici, tout allait bien. Mais quelques mois plus tard, le Barça décidait finalement de jeter son dévolu sur Frenkie de Jong, recruté à prix d’or à l’ Amsterdam (75 M€). Un transfert d’envergure qui barrait logiquement la route à Rabiot, malgré l’absence d’indemnité à payer aux champions de .

Dans un contrat ou un pré-contrat, il y a des règles à respecter. Et en tournant le dos à Rabiot, le Barça a fauté. Selon les informations de Sky Sport Italia, l’ancien joueur de aurait même été indemnisé par les champions d’ ! Nul ne sait quels sont les montants qui ont été versés au Tricolore, mais force est de constater que ce dernier ne s’en plaindra pas : le voilà de retour sur le marché, et les prétendants se bousculent.

L'article continue ci-dessous

Fin du feuilleton ce week-end ?

L’un d’entre eux a (une nouvelle fois) pris de l’avance sur les autres : la . Les négociations pourraient aboutir ce week-end selon nos informations, et la Vieille Dame souhaiterait faire d’une pierre, deux coups, en rapatriant également l’un de ses compatriotes, Paul Pogba, dont l’avenir à semble plus qu’incertain. En marge de la présentation officielle du nouvel entraîneur bianconero, Maurizio Sarri, le directeur sportif Fabio Paratici a confirmé ces deux pistes françaises.

"Pogba et Rabiot sont deux grands joueurs. Pogba est un joueur qui nous a beaucoup donné et que nous aimons beaucoup mais c'est un joueur de Manchester United, a-t-il rappelé. Rabiot est un excellent joueur, nous sommes dans la course mais il y a beaucoup d'équipes sur lui. Nous faisons notre marché comme les autres équipes. Nous prendrons les bonnes décisions pour construire l’équipe sur la demande de l’entraîneur et nous verrons avec lui qui pourront être les meilleurs pour nous."

Rabiot peut compter sur le soutien de Buffon

Si Pogba arriverait en terrain conquis à la Juventus, où il a déjà évolué pendant quatre saisons (2012-2016), ce ne sera pas le cas de Rabiot, qui devra gagner sa place dans le onze de départ. Mais celui qu’on surnomme "Le Duc" pourra compter sur un soutien de poids en interne, son ancien coéquipier au PSG, Gianluigi Buffon, qui l’a récemment qualifié de "Fuoriclasse" lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport. Rien que ça…