Mercato - Quand City aurait pu recruter Bernardo Silva à Benfica

L'international portugais s'est engagé avec les Citizens en 2017, mais il aurait pu rejoindre l'Etihad Stadium plus tôt dans sa carrière.

aurait pu recruter Bernardo Silva à l'époque où il était encore un jeune joueur en devenir, bien avant que le milieu offensif ne rejoigne les Skyblues pour plus de 50 millions d'euros à l'été 2017, dans la foulée d'une saison faste avec l'AS .

Il aurait en effet pu signer pour l'équipe aujourd'hui entraînée par Pep Guardiola en 2013, si le directeur du football Txiki Begiristain avait suivi les conseils de l'agent Jorge Mendes. Un livre dédié au club ('The making of a Superteam', La construction d'une grande équipe en VF), et plus particulièrement aux exploits du technicien catalan depuis son arrivée, révèle en effet que le Portugais avait été proposé dans le nord de l' à ce moment-là alors qu'il portait encore les couleurs de .

"Vous devez prendre conscience que Bernardo va devenir le meilleur du monde", aurait alors affirmé Mendes à Begiristain. Par la suite, Silva signera sur le Rocher en 2015 pour environ 15 millions d'euros avant de s'y révéler, jouant notamment un rôle déterminant dans le titre de champions de glané en 2017.

Une dynamique entretenue depuis son arrivée dans le nord de l'Anlgleterre par celui qui a été sacré champion à deux reprises, et été nommé dans les 30 finalistes du Ballon d'Or en début de semaine.

"Je ne l'ai jamais vu de mauvaise humeur, même quand il ne joue pas beaucoup, dit d'ailleurs de lui Guardiola dans le livre. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important d'avoir des joueurs comme lui dans le vestiaire. Il va rester ici pendant longtemps et tant que je serai l'entraîneur, il n'ira nulle part."

D'ici là, le vainqueur de la espère une nouvelle fois jouer un rôle prépondérant ce week-end contre en championnat (samedi, 13h30), lui qui est resté sur le banc contre l' (5-1).