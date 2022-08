Mercato - PSG : Un accord avec le FC Séville ? La mise au point de Thilo Kehrer

Listé parmi les nouveaux indésirables du PSG, le défenseur allemand a fait le point sur sa situation et a commenté la rumeur l'envoyant à Séville.

Thilo Kehrer va-t-il exaucer le souhait du Paris Saint-Germain ? En fin de contrat en juin 2023 avec le club de la capitale, l'ancien défenseur de Schalke 04 est venu enrichir la liste des indésirables il y a quelques jours. Comme Georginio Wijnaldum, Rafinha, Ander Herrera ou Idrissa Gueye, entre autres, Thilo Kehrer est sur le départ et le club de la capitale aimerait s'en séparer.

"Je n'ai donné mon accord à aucun autre club"

Mais encore faut-il que le Paris Saint-Germain trouve preneur pour le polyvalent défenseur allemand. Qui plus est, le club de la capitale a souvent eu du mal à dégraisser ces dernières saisons, les joueurs étant réticents à quitter Paris pour rejoindre des clubs où souvent le salaire proposé est inférieur. Néanmoins, dans le cadre de Thilo Kehrer l'espoir de voir réaliser le souhait de Luis Campos est permis.

En effet, depuis quelques jours, l'Allemand est annoncé au FC Séville. Le défenseur a besoin de jouer pour faire la Coupe du monde 2022 avec l'Allemagne d'Hansi Flick et pourrait voir d'un bon oeil un départ en Andalousie tandis que le club espagnol a fait de lui sa priorité pour remplacer Jules Koundé, transféré au FC Barcelone cette semaine.

Un mois pour trouver une porte de sortie

Alors que la presse espagnole a évoqué un accord entre Thilo Kehrer et le FC Séville, la version du joueur est toute autre. Dans un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, le joueur du PSG a nié avoir un quelconque accord avec le club andalou et a insisté sur le fait qu'il était encore loin d'un départ du club de la capitale : "Je n’ai donné mon accord à aucun autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies".

"En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre actuellement sur mon club et mon entraînement quotidien pour être en pleine forme. Je me sens très bien. Mon but ultime est de réussir dans ce sport, et j’essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir", a conclu l'international allemand du Paris Saint-Germain.

Simple coup de bluff de l'Allemand ou réelle information ? Seul l'avenir nous le dira. Si le FC Séville est réellement intéressé par le défenseur du PSG, il va falloir passer à la vitesse supérieure et présenter de nouveaux arguments pour convaincre le joueur et le club de la capitale, qui ne sera pas difficile à convaincre. Thilo Kehrer et le PSG ont encore presque un mois pour trouver une solution et une porte de sortie à l'Allemand.