Mercato - PSG : Thomas Meunier intéresserait Manchester United

Pas toujours titulaire sous Thomas Tuchel, Thomas Meunier songerait à quitter le PSG. Manchester United fait partie des clubs intéressés.

Thomas Meunier n'est pas certain de vouloir rester au PSG la saison prochaine. Le latéral droit, arrivé dans la capitale française à l'été 2016 dans la foulée d'un Euro réussit avec la , est sous contrat jusqu'en 2020 chez le champion de en titre. Il n'a d'ailleurs pas caché ses hésitations. "Prolonger ou partir ? Bonne question. Avec la direction, les discussions traînent un peu", a-t-il récemment déclaré.

Or, serait à la recherche d'un nouveau latéral droit pour renforcer ce poste en vue de la saison prochaine. En effet, Antonio Valencia arrive en fin de contrat et s'apprête à quitter le club, tandis qu'Ashley Young - en fin de contrat dans un an - va bientôt fêter ses 34 ans.

Selon The Independent, Thomas Meunier ferait ainsi partie des différentes pistes étudiées par les Red Devils. Parmi les autres options étudiées pour renforcer l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer figurent également le jeune Aaron Wan-Bissaka ( ), convoité par plusieurs écuries de dont , mais également Kieran Trippier, le dépositaire du poste à . L'international belge aurait l'avantage d'être plus abordable du fait de sa situation à Paris.

Depuis l'arrivée sur le banc parisien de Thomas Tuchel, Thomas Meunier n'est pas un titulaire indiscutable avec le PSG. Blessé à plusieurs reprises cette saison, il subit également la concurrence de Dani Alves, mais aussi de Thilo Kehrer voire Colin Dagba. Il a joué 29 rencontres toutes compétitions confondues depuis le mois d'août, inscrivant notamment cinq buts (dont un sur la pelouse d'Anfield en ).